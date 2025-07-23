Жители Карелии тратят все больше денег на еду

Текст, фото: Антонина Кябелева

Карелиястат недавно опубликовал сразу несколько сборников, отражающих социально-экономическое положение в городах и районах Карелии в январе-апреле 2025 года. Попытаемся выделить тенденции, которые наблюдаются и в экономической, и в социальной сферах.

Оборот организаций за первые четыре месяца 2025 года вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодном прошлого года. В лидерах Лоухский район, где оборот организаций подскочил в два раза. В конце списка Кемский район со снижение оборота на 10,4% и Костомукша, где оборот организаций снизился на 10,3%.

Если говорить о промышленном производстве, то за четыре месяца 2025 года было отгружено товаров собственного производства на 4,4 % меньше, чем в январе-апреле 2024 года. Лидирует вновь Лоухской район с превышение прошлогодних показателей в 2,5 раза, а самым неблагополучным в этом плане является Пудожский район со снижением на 32,8%. Среди тех, где зафиксировано снижение показателей прошлого года, Сортавальский, Суоярвский, Кемский, Калевальский, Пряжинский районы, Петрозаводск и Костомукша.

В целом по Карелии «просела» добыча полезных ископаемых: в январе-апреле 2025 года отгружено товаров собственного производства на 13,2% меньше, чем за первые четыре месяца 2024 года.

Обрабатывающие производства показали рост на 1,1%. Производство необработанных лесоматериалов за этот период вырос на 13,4%, обработанных – на 16,3%. А вот производство обработанного молока и хлебобулочных изделий, напротив, снизилось соответственно на 3,3% и 2%.

Продолжается сокращение производства сырого молока сельхозорганизациями республики (в январе-апреле снижение на 3,3%). На 1 мая 2025 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,9% по сравнению с 1 мая 2024 года, а коров за год стало меньше на 3,9%.

Оживление наблюдается в строительной отрасли, где объем работ вырос на 19,3% по сравнению с январем-апрелем 2024 года. Правда, судя по статистическим данным, оживление это затронуло только Петрозаводск (увеличение в 1,7 раза) и Костомукшу (увеличение на 20,7%). Во всех других районах республики где-то заметное (на 14,8% в Питкярантском районе), а где-то и резкое (на 87,3% в Пряжинском районе) снижение объема строительных работ.

Строительство жилых домов увеличилось на 29,1%. Ряд районов показали увеличение в разы: Беломорский (в 2,8 раза), Сортавальский и Пряжинский (в 1,9 раза), Прионежский (в 1,6 раза), Суоярвский и Кондопожский (в 1,5 раза).

При этом нужно понимать, что в данном случае рост строительства жилых домов обеспечивается за счет индивидуального жилищного строительства. Для наглядности возьмем Петрозаводск, где за 4 месяца 2025 года строительство жилья увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом было введено в строй 42,2 тысячи квадратных метров жилья, из которых 16 тысяч квадратных метров построили сами граждане (рост в 1,5 раза).

Оборот розничной торговли имеет тенденцию к замедлению: в сопоставимых ценах в январе-апреле 2025 года он увеличился только на 1%. По городам и районам республики ситуация примерно одинаковая: от снижения на 3% до увеличения на 6%. Видимо, начинают сказываться инфляционные процессы.

Товары и услуги в апреле 2025 года подорожали на 9,4% по сравнению с апрелем 2024 года, продовольственные товары увеличились в цене на 12,7%, непродовольственные товары – на 4,7%, услуги стали дороже на 11%.

Если взять данные по Петрозаводску, то в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов в январе-апреле 2025 года составил 57,4%, а непродовольственных товаров 42,6%. Годом ранее в январе-апреле 2024 года это соотношение выглядело как 52,9% и 47,1%. Другими словами, граждане вынуждены все больше денег тратить на еду, чем на одежду, обувь, бытовую технику. Обычно это свидетельствует об ухудшении материального положения населения.

Согласно статистическим данным, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в январе-марте 2025 года увеличилась в Карелии на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост произошел во всех городах и районах Карелии, кроме Костомукше, где произошло снижение на 1,3%. Заметнее всего зарплата выросла в Беломорском районе (на 24,5%).

По информации на 1 мая 2025 года, на 10 вакансий в Карелии приходилось 4 безработных. Хуже других ситуация в Пудожском районе, где на 10 вакансий претендует 13 человек, а самая благополучная - в Сортавальском районе, где на 10 вакансий приходится только один человек. © «Петрозаводск говорит»