Мужчина купил цветы и неожиданно разбогател

Житель США выиграл в лотерею крупную сумму, заехав за цветами для родственниц. Об этом сообщает портал Iowa Lottery.

Мужчина рассказал, что заехал в магазин, чтобы купить цветов для мамы и бабушки. 21-летний американец решил заодно приобрести лотерейный билет и вскоре обнаружил, что выиграл 25 тысяч долларов. Счастливчик признался, что не сразу поверил в случившееся, решив, что это шутка.

Как отметил победитель, свой выигрыш он планирует потратить на оплату обучения в колледже. // Фото: freepik.com