29 ноября 2024, 21:39
Мужчина купил цветы и неожиданно разбогател
Американец выиграл в лотерею 25 тысяч долларов
Житель США выиграл в лотерею крупную сумму, заехав за цветами для родственниц. Об этом сообщает портал Iowa Lottery.
Мужчина рассказал, что заехал в магазин, чтобы купить цветов для мамы и бабушки. 21-летний американец решил заодно приобрести лотерейный билет и вскоре обнаружил, что выиграл 25 тысяч долларов. Счастливчик признался, что не сразу поверил в случившееся, решив, что это шутка.
Как отметил победитель, свой выигрыш он планирует потратить на оплату обучения в колледже. // Фото: freepik.com