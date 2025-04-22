22 апреля 2025, 11:31
Мужчина 10 лет копил на машину мечты, она сгорела сразу после покупки
Автомобиль за 306 тысяч долларов сгорел во время первого заезда
фото: freepik.com/ azerbaijan_stockers
Мужчина десять лет откладывал копеечку на машину своей мечты. В итоге он смог ее купить, но дорогой автомобиль сгорел через час после покупки.
За автомобиль мечты Ferrari 458 Spider 33-летний японец заплатил около 306 тысяч долларов или 43 миллиона иен. Об этом рассказало издание «Газета.Ru».
Счастливый обладатель автомобиля выехал на скоростную трассу в Токио, как внезапно из автомобиль стал идти дым. Водитель остановился и вызвал пожарных, а потом 20 минут смотрел, как мечта сгорает на его глазах.
Правоохранители подтвердили, что следов столкновения не было, но причину пожара в Ferrari предстоит установить.