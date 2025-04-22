Мужчина 10 лет копил на машину мечты, она сгорела сразу после покупки

Мужчина десять лет откладывал копеечку на машину своей мечты. В итоге он смог ее купить, но дорогой автомобиль сгорел через час после покупки.

За автомобиль мечты Ferrari 458 Spider 33-летний японец заплатил около 306 тысяч долларов или 43 миллиона иен. Об этом рассказало издание «Газета.Ru».

Счастливый обладатель автомобиля выехал на скоростную трассу в Токио, как внезапно из автомобиль стал идти дым. Водитель остановился и вызвал пожарных, а потом 20 минут смотрел, как мечта сгорает на его глазах.

Правоохранители подтвердили, что следов столкновения не было, но причину пожара в Ferrari предстоит установить.