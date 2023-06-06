Многофункциональный центр недвижимости открыл новый офис на Кукковке

В офисе сохранена концепция единого многофункционального пространства, специалисты центра принимают клиентов по адресу ул. Ровио, 20

Основной офис компании МФЦН расположен в Центре - Красная, 49. Открытие нового офиса на Кукковке, безусловно, даёт возможность людям, живущим и работающим не в центральных районах города, эффективнее планировать свой день и обращаться за консультацией в удобное время.

В новом офисе сохранена концепция единого многофункционального пространства, где можно получить консультации по любым вопросам, связанным с недвижимостью. Компания расширяется, но бережно сохраняет стандарты взаимодействия с клиентами.

Подробности по телефону: 777-888.

На правах рекламы. ООО «МФЦН», ИНН 1001328131