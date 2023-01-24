24 января 2023, 13:02
Milmars приглашает петрозаводчан отметить День студента
Вечер встречи выпускников предлагают провести с приятной музыкой и танцами (18+)
Карельская группа Milmars собирает друзей на День студента.
Отличный повод собраться дружными компаниями, пообщаться, послушать светлую музыку и потанцевать,
- отмечают организаторы мероприятия.
27 января в ночном клубе «C.20» на Коммунальной улице в Петрозаводске пройдет концерт-вечеринка с участием приглашенных гостей.
В этот вечер студенты и выпускники смогут не только послушать светлую музыку, но и потанцевать.
Начало концерта в 20:00.
Забронировать столики можно по номеру 63-45-54. Билеты в предварительной продаже можно приобрести за 300 рублей, на входе – 400, при предъявлении репоста анонса в соцсети – 300 рублей. 18+.
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