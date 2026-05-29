МегаФон импортозаместил маршрутизаторы на магистральной сети

Оператор запустил магистральную линию связи между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, использовав российские DWDM-мультиплексоры. Новая линия обеспечивает скорость передачи данных 100 Гбит/с.

Это первый инфраструктурный проект такого масштаба для оператора, в котором применено отечественное оборудование.

Протяжённость коммуникационного канала, связавшего два крупнейших города Хабаровского края составила более 400 километров, его запуск позволил повысить гибкость и надёжность магистральной сети в регионе.

При выборе технического решения специалисты руководствовались прежде всего требованиями к производительности, масштабируемости и совместимости с существующей инфраструктурой. По итогам лабораторных и полевых испытаний выбор был сделан в пользу DWDM-оборудования российского производителя Т8, которое по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги.

Технология DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) дает возможность значительно увеличить пропускную способность оптических линий за счёт передачи множества каналов на разных длинах волн по одному волокну. Маршрутизаторы, установленные на линии, распределяют сигналы по нужным каналам, усиливают их на протяжённых участках и обеспечивают быструю и стабильную передачу данных.

Запуск новой магистральной линии — часть реализации нашей долгосрочной стратегии по развитию сети на Дальнем Востоке, она стала важным участком магистрали, соединяющей крупнейшие узлы в регионе. Вместе с партнёрами мы смогли не только обеспечить высокую скорость передачи данных, но и сохранить возможность масштабирования DWDM-системы на данном направлении до 800 Гбит/с. Мы продолжим последовательно внедрять это решение и в других частях магистральной сети по всей стране, что позволит нам укреплять надежность инфраструктуры и нарастить технологическую независимость,

— отметил директор по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.

Для компании Т8 участие в этом проекте стало важным шагом вперёд — как с точки зрения масштабного применения российских DWDM-решений, так и в части развития технологического партнёрства с одним из крупнейших операторов связи страны. Такие проекты особенно интересны для нас с технической стороны: они требуют высокой точности в расчётах и соответствия самым строгим требованиям к производительности и надёжности оборудования. Для нас, как разработчиков и производителей, это не просто вызов, а прямой запрос от отрасли на актуальные решения, способные обеспечить устойчивость и масштабируемость современной сетевой инфраструктуры,

— добавила Ольга Янчевская, заместитель генерального директора Т8 по коммерции.

