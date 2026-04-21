Украинские БПЛА вынудили власти Финляндии провести сборы резервистов

Руководство Финляндии намерено организовать учения резервистов с целью повышения их квалификации в связи с множественными инцидентами с упавшими в стране дронами украинских ВС, сообщает ТАСС.

«С помощью согласованных учений по переподготовке мы усиливаем компетентность резервистов в соответствии с ситуационными требованиями, а также обеспечиваем достаточное число личного состава на случай продолжительного инцидента»,

- цитирует агентство слова помощника начальника оперативного отдела штаба Командования обороны страны Аки Хейккинена.

Уточняется, что учения планируют посвятить решению задач по наблюдению и соблюдению территориальной целостности страны. С конца марта в Финляндии упали четыре беспилотника, которые, по мнению финской полиции, принадлежат ВСУ.

