Цифровые чеки за пустую тару можно обменять на наличные в Финляндии

Жителям Финляндии за сдачу пустых бутылок будут выдавать цифровые чеки вместо бумажных. Их можно использовать для получения скидок в магазинах Lidl или обменять на наличные деньги, сообщает «Деловой Петербург».

Чек-новинка действителен в течение трёх лет с момента возврата тары, и его можно использовать во всех магазинах торговой сети в Финляндии. Он принимается для оплаты покупок на обычных кассах и на кассах самообслуживания.

Отмечается, что использование цифрового чека является добровольным, и традиционный бумажный чек по-прежнему доступен наряду с новой функцией.

По информации источника, в 2025 году жители Финляндии сдали более 2,3 млрд бутылок из-под напитков, за что им вернули более 360 млн евро. В среднем каждый финн за год сдал около 423 ёмкостей из-под различных напитков и получил за это 64 евро. Через автоматы для возврата тары сдают в переработку алюминиевые банки — более 1,5 млрд штук, пластиковые бутылки — более 700 млн и стеклянные бутылки — более 110 млн бутылок.

