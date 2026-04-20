Северный ветер продолжит «обнимать» жителей Карелии 21 апреля
Во вторник, 21 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью 0…−2 °C, днём +11…+13 °C. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью 0…−5 °C, местами до −9 °C, днём +11…+16 °C.
По прогнозу Гисметео: в Калевале ночью 0 °C, днём +14 °C.
В Кеми ночью 0 °C, днём +14 °C.
В Кондопоге ночью +2 °C, днём +13 °C.
В Медвежьегорске ночью +2 °C, днём +13 °C.
В Олонце ночью −2 °C, днём +12 °C.
В Пудоже ночью 0 °C, днём +13 °C.
В Сегеже ночью +2 °C, днём +13 °C.
В Сортавале ночью +2 °C, днём +13 °C.
В Суоярви ночью +1 °C, днём +13 °C.