Северный ветер продолжит «обнимать» жителей Карелии 21 апреля

Во вторник, 21 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью 0…−2 °C, днём +11…+13 °C. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью 0…−5 °C, местами до −9 °C, днём +11…+16 °C.

По прогнозу Гисметео: в Калевале ночью 0 °C, днём +14 °C.

В Кеми ночью 0 °C, днём +14 °C.

В Кондопоге ночью +2 °C, днём +13 °C.

В Медвежьегорске ночью +2 °C, днём +13 °C.

В Олонце ночью −2 °C, днём +12 °C.

В Пудоже ночью 0 °C, днём +13 °C.

В Сегеже ночью +2 °C, днём +13 °C.

В Сортавале ночью +2 °C, днём +13 °C.

В Суоярви ночью +1 °C, днём +13 °C.