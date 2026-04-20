«РКС - Петрозаводск»: тепло в домах и забота о бездомных животных

В компании уверены: забота о городе – это не только про воду, тепло и коммунальные услуги. Это ещё и про людей, добрые поступки и поддержку тех, кто особенно в ней нуждается. В этот раз внимание сотрудников компании было направлено на тех, кто не может попросить о помощи словами – бездомных животных.

Общими усилиями удалось собрать и передать приюту всё самое нужное: сухие и влажные корма, наполнители для туалетов, моющие средства, ветошь, крупы и многое другое, что помогает ежедневно заботиться о животных.

Такие инициативы в компании – не разовая акция, а добрая традиция. Сотрудники регулярно участвуют в благотворительных мероприятиях и сборах, поддерживая тех, кому это действительно важно. Для предприятия это возможность сделать мир немного лучше, пусть даже через небольшой, но искренний вклад.

В приюте каждый пакет корма и каждая переданная вещь становятся шансом для животных на комфорт, уход и внимание. А для сотрудников компании напоминанием о том, что настоящая сила проявляется в заботе и участии.

«РКС - Петрозаводск» продолжают свою ежедневную работу, обеспечивая город жизненно важными ресурсами, и параллельно доказывают, что тепло бывает разным. И самое ценное из них то, что мы дарим друг другу.