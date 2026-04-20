Дачников предупредили о штрафе за установку одного вида заборов

За установку зеркальных заборов на дачном участке собственник рискует получить штраф до пяти тысяч рублей, сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с News.ru.

Наказание грозит в том случае, если будут нарушены права животных.

«Зеркальная поверхность отражает небо и деревья, из-за чего животные перестают понимать, где находится преграда. Птицы и мелкие лесные жители налетают на твердую гладь и калечатся»,

— пояснил эксперт.

Бондарь уточнил, что прямого запрета на такие заборы нет.

