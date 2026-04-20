20 апреля 2026, 17:01
Дачников предупредили о штрафе за установку одного вида заборов
За зеркальный забор на даче могут оштрафовать, сообщил эксперт
За установку зеркальных заборов на дачном участке собственник рискует получить штраф до пяти тысяч рублей, сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с News.ru.
Наказание грозит в том случае, если будут нарушены права животных.
«Зеркальная поверхность отражает небо и деревья, из-за чего животные перестают понимать, где находится преграда. Птицы и мелкие лесные жители налетают на твердую гладь и калечатся»,
— пояснил эксперт.
Бондарь уточнил, что прямого запрета на такие заборы нет.
Ранее сообщалось о том, что следы когтистых лап хозяина леса заметили в нескольких местах в Карелии.