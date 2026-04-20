Из Петрозаводска на кладбище в Вилге пустят дополнительные автобусы

В паблике «Карелавтотранса» анонсировали изменения в расписании движения автобусов маршрута № 122К «Петрозаводск — кладбище Вилга». Это связано с празднованием Радоницы, которая состоится 21 апреля.

В этот день будет организовано два дополнительных рейса: отправление из Петрозаводска — в 09:55 (отправление от кладбища Вилга — 10:00) и в 11:55 (отправление от кладбища Вилга — 12:00).

Ранее сообщалось, что общественный транспорт будет доезжать до кладбищ в карельской столице.