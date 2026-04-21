Депутата Заксобрания Карелии оштрафовали за пост в соцсети

Депутата Законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову задержали утром 21 апреля у подъезда дома в Петрозаводске. Как написала сама парламентарий, три сотрудника полиции предложили проехать в отделение для дачи показаний по поводу публикации в телеграм-канале. Сама депутат утверждает, что никакой публикации в ее канале нет.

«Ознакомившись в отделе с доносом гражданина вижу, что речь о фото, которого в моем канале нет», - писала Слабунова. Затем депутата доставили в суд.

Вечером Петрозаводский городской суд назначил Слабуновой штраф за публичное демонстрирование символики экстремистской организации - ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Официально говорится, что в августе 2020 года в телеграм-канале депутат разместила свое изображение рядом с лицом, включенным в перечень физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью.

«Личность данного лица, как и изображение, воспринимается как атрибут некоммерческих организаций и движения, которые ранее вступившим в законную силу решением Московского городского суда признаны экстремистскими организациями»,

- говорится в публикации в паблике суда.

Публикация была в свободном доступе с августа 2020 года по конец февраля 2026 года (в настоящее время удалена).

Суд признал парламентария карельского Заксобрания виновной и назначил административный штраф в размере 1 000 рублей. Постановление суда еще не вступило в силу.