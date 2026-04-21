Автобус столкнулся с автомобилем под Петрозаводском

Сегодня в 12 часов на пульт дежурного поступил сигнал о происшествии в Заозерье. Об этом сообщает паблик ОПС по Прионежскому району.

По данным источника, произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы. Пострадавший был госпитализирован в карету скорой помощи.

