21 апреля в России стартовало голосование за объекты благоустройства

Сегодня началось всероссийское голосование за территории благоустройства. О начале голосования по проектам развития комфортной городской среды объявил Президент России Владимир Путин на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России».

Сегодня рад объявить старт очередного сезона всероссийского голосования по проектам развития комфортной городской среды,

- сказал Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Президент напомнил, что на реализацию лучших проектов ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Проголосовать за общественные территории, которые благоустроят в первую очередь на средства нацпроекта, можно на платформе Госуслуг.

В Карелии в голосовании участвуют 95 проектов в 34 муниципалитетах. Это скверы и набережные, детские площадки и парковки, памятные места и мемориалы, парки и прогулочные тропы. Победители, определяемые большинством голосов в каждом муниципалитете, получат федеральное финансирование на благоустройство в 2027 году.

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей участвовать:

Друзья, только вам решать, какие общественные пространства попадут в их число! Я выбор сделал. Присоединяетесь!

Голосование продлится до 12 июня включительно. Каждый житель республики старше 14 лет может отдать один голос за выбранный объект. Для голосования нужно зайти на zagorodsreda.gosuslugi.ru, выбрать регион и муниципалитет, указать объект и нажать «Голосовать». Потребуется регистрация на портале Госуслуг.

Всего в Карелии в ходе всероссийского голосования стали победителями 160 общественных пространств: 141 из них уже благоустроены, ещё 19 планируют благоустроить в этом году.

