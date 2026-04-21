21 апреля 2026, 17:01
Деньги украли у погибшего участника СВО из Карелии
Прокуратура помогла наследнику получить причитающиеся деньги
Фото: «Петрозаводск говорит»
Прокуратура Пудожского района провела защиту прав несовершеннолетнего.
По данным надзорного ведомства, неустановленные лица похитили со счета погибшего участника специальной военной операции 146 тысяч рублей. В прокуратуре выяснили, на чей счет ушли эти деньги. В надзорном органе обратились в суд с требованием отдать средства со стороны владельца счета. Эти требования удовлетворены.
Решение суда находится на исполнении.
