Деньги украли у погибшего участника СВО из Карелии

Прокуратура Пудожского района провела защиту прав несовершеннолетнего.

По данным надзорного ведомства, неустановленные лица похитили со счета погибшего участника специальной военной операции 146 тысяч рублей. В прокуратуре выяснили, на чей счет ушли эти деньги. В надзорном органе обратились в суд с требованием отдать средства со стороны владельца счета. Эти требования удовлетворены.

Решение суда находится на исполнении.

