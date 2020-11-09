Медики выявили причину тяжелого течения коронавируса

Британские врачи установили, что дефицит витамина D может быть причиной более тяжелого течения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Express.

«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания»,

- заявил доктор Гаррет Дэвис.

Исследователи проанализировали статистику заражения и смертности от коронавируса и выяснили, что в регионах с сезонным дефицитом витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелой формы болезни. Дэвис отметил, что для полного исследования необходим годичный цикл, а пандемия началась менее года назад.

В пище витамин D в основном содержится в жирных сортах рыбы. В меньшей степени витамин есть в сливочном масле, сыре и других жирных молочных продуктах, яичном желтке и икре. (фото bbc.com)