Новый сервис «ВКонтакте» поможет россиянам сбросить лишний вес

Роспотребнадзор запустил сервис «Дневник питания» в соцсети «ВКонтакте». Сервис окажется полезен всем, кто хочет вести здоровый образ жизни.

«С помощью сервиса можно следить за количеством и качеством потребляемой пищи в зависимости от личных целей – снизить вес, набрать мышечную массу, поддерживать форму. Есть опции контроля за курением, напоминания о приеме витаминов, доступ к справочнику Центров здоровья, где можно пройти обследование по ОМС. Список доступных функций будет дорабатываться»,

- говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сервис доступен по ссылке vk.com/health и во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении VK. Для его использования достаточно регистрации в соцсети.

«Интерфейс сервиса интуитивно понятен, пользователь вводит свои данные, а система сама высчитывает суточный калораж с указанием требуемых организму белков, жиров и углеводов. Нужно только тщательно фиксировать количество съедаемой пищи», - сообщается на сайте Роспотребнадзора. (фото med.ska.ru)