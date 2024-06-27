Медик-самозванец без образования устроился в Суоярвскую ЦРБ

Бывшего фельдшера скорой помощи Суоярвской ЦРБ будут судить за мошенничество и использование поддельных документов. Он устроился на работу по фальшивому диплому, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Мужчина при трудоустройстве фельдшером представил в отдел кадров поддельный диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «Лечебное дело», с присвоением квалификации «Фельдшер». На самом же деле такого образования он не имел.

Этот же фальшивый документ он подал в минздрав Карелии вместе с другими документами, чтобы получить единовременную компенсационную выплату в размере 500 тысяч рублей. При проверке документов установили, что такого диплома в книге регистрации выдачи дипломов нет. // фото: «Петрозаводск говорит»