Магазины оштрафовали на сотни тысяч за нарушения в период пандемии

В правительстве Карелии рассказали о штрафах для юридических лиц, которые проигнорировали требования санитарно-эпидемиологической безопасности в период пандемии.

Сотрудники Роспотребнадзора по результатам проверок продовольственных магазинов составили 34 протокола об административной ответственности. В частности в торговых точках продавцы не соблюдали масочный режим, не проводилось обеззараживание воздуха, а также были выявлены другие нарушения.

По 24 протоколам суды вынесли решения о привлечении к административной ответственности. На каждый магазин, где были выявлены нарушения, наложены штрафы по 100 тысяч рублей. Общая сумма штрафов составила 2 миллиона 400 тысяч рублей. Уточняется, что решения суда пока не вступили в законную силу.