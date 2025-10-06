Магазин бытовой техники пострадал от вора в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники магазина бытовой техники. Они рассказали о том, что из зала пропали две сковородки, ущерб составил 5000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 47-летний мужчина. Он наведывался в торговую точку дважды и каждый раз выносил сковородку без оплаты.

За содеянное горожанину придется ответить по закону. Возбуждены уголовные дела.

