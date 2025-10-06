Найден мертвым пропавший в Карелии молодой мужчина

Пропавший в Карелии 38-летний мужчина найден мертвым. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, житель Суоярви пропал 29 сентября. О его поиске было объявлено в воскресенье, 5 октября.

Волонтеры не раскрыли, где и при каких обстоятельствах было найдено тело погибшего. В паблике выразили соболезнования родным и близким усопшего.

Ранее сообщалось о том, что молодая женщина убила сожителя в Петрозаводске.