06 октября 2025, 13:18
Найден мертвым пропавший в Карелии молодой мужчина
Волонтеры завершили поиски 38-летнего мужчины из Суоярви
Фото "ЛизаАлерт"
Пропавший в Карелии 38-летний мужчина найден мертвым. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».
Напомним, житель Суоярви пропал 29 сентября. О его поиске было объявлено в воскресенье, 5 октября.
Волонтеры не раскрыли, где и при каких обстоятельствах было найдено тело погибшего. В паблике выразили соболезнования родным и близким усопшего.
