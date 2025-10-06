06 октября 2025, 13:18
Происшествия

Найден мертвым пропавший в Карелии молодой мужчина

Волонтеры завершили поиски 38-летнего мужчины из Суоярви
Пропавший мужчина
Фото "ЛизаАлерт"

Пропавший в Карелии 38-летний мужчина найден мертвым. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, житель Суоярви пропал 29 сентября. О его поиске было объявлено в воскресенье, 5 октября.

Волонтеры не раскрыли, где и при каких обстоятельствах было найдено тело погибшего. В паблике выразили соболезнования родным и близким усопшего.

Ранее сообщалось о том, что молодая женщина убила сожителя в Петрозаводске.

Обсудить
Метки: 
Суоярви
ЛизаАлерт
гибель
новости Карелии