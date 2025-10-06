06 октября 2025, 14:02
Крупный метеорит упал в Индонезии
Жители Индонезии наблюдали яркое небесное шоу
Фото: freepik
У берегов Индонезии упал крупный метеорит. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что небесное тело рухнуло в Яванское море вечером 5 октября. Местные жители видели яркую вспышку и слышали взрыв. Метеорит был достаточно крупным, но угрозы для людей его падение не имело.
После инцидента специалисты метеорологического агентства зафиксировали сейсмические колебания.
