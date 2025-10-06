Крупный метеорит упал в Индонезии

У берегов Индонезии упал крупный метеорит. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что небесное тело рухнуло в Яванское море вечером 5 октября. Местные жители видели яркую вспышку и слышали взрыв. Метеорит был достаточно крупным, но угрозы для людей его падение не имело.

После инцидента специалисты метеорологического агентства зафиксировали сейсмические колебания.

