06 октября 2025, 14:02
Мир

Крупный метеорит упал в Индонезии

Жители Индонезии наблюдали яркое небесное шоу
Метеорит в космосе
Фото: freepik

У берегов Индонезии упал крупный метеорит. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что небесное тело рухнуло в Яванское море вечером 5 октября. Местные жители видели яркую вспышку и слышали взрыв. Метеорит был достаточно крупным, но угрозы для людей его падение не имело.

После инцидента специалисты метеорологического агентства зафиксировали сейсмические колебания.

метеорит
Индонезия
море