Парфенчиков сообщил о первых итогах новой программы расселения авариек

В Карелии продолжает свое действие новый этап программы переселения из аварийного жилищного фонда по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Как отметил в месенджере Max Глава республики Артур Парфенчиков, за первый месяц в Карелии ключи от 210 новых квартир получили семьи участников СВО, многодетные семьи и инвалиды и семьи, проживающие в домах с угрозой обрушения. Уже объявлены торги на приобретение квартир в строящихся домах в Петрозаводске и Беломорске, до конца года – в многоквартирных домах в Питкяранте, Суоярви и Лахденпохье.

Всего в 2025-26 годах планируем расселить 1950 квартир, из них 950 – до конца этого года. Мы в начале пути, но этот год станет первым, когда количество расселенного аварийного жилья будет больше, чем вновь признанного»,

– отметил руководитель региона.

Напомним, что Карелия первая в стране подала заявку в Фонд развития территорий на расселение аварийного жилья. Республика получила более 5 млрд руб. на расселение аварийного жилья во всех районах в 2025 году.