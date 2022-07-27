Кузовной ремонт в Петрозаводске: профессионально и надежно

Автосервис «Дойче Стандарт» предлагает кузовной ремонт автомобилей разных брендов.

Профессионально, качественно и надежно в компании оказывают весь спектр услуг:

- Восстановление геометрии кузова после ДТП

- Окраска а/м с гарантией 6 месяцев, стоимость одного элемента - от 4500 руб.

- Полировка и обработка "жидким стеклом" - ваш а/м будет выглядеть, как новый

- Полировка фар

- Замена стекол с гарантией 12 месяцев

А также подбор, поставка оригинальных, аналогичных оригинальным и б/у запчастей.





В компании «Дойче Стандарт» используют только качественные расходные материалы.

Среди них есть бренды попроще, такие как: Body, Tikkurila, Jeta pro, Maxmeyer и им подобные. И также премиальные линейки ЛКМ: DeBeer, 3M,Brulex,Sikkens, Akzonobel и другие.

Расчет стоимости ремонта производится по программе AudaWeb.



Клиентам нет необходимости участвовать в процессе ремонта, сотрудники автосервиса всё сделают «под ключ».

Вам нужно покрасить кузов? Локальное окрашивание способно не допустить образования коррозии и вздутия краски из-за незначительных царапин. А обновление всего лакокрасочного покрытия потребуется при возникновении серьёзных повреждений или же когда у владельца возникло желание сменить цвет авто.

Но прежде мастера отчищают поверхность от грязи и пыли, выравнивают её, а затем придают красивый внешний вид - делают последние штрихи в виде шлифовки, полировки.



Автосервис «Дойче Стандарт»: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 49а. Тел.: 26-03-13

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