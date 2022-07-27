Кузовной ремонт в Петрозаводске: профессионально и надежно
Автосервис «Дойче Стандарт» предлагает кузовной ремонт автомобилей разных брендов.
Профессионально, качественно и надежно в компании оказывают весь спектр услуг:
- Восстановление геометрии кузова после ДТП
- Окраска а/м с гарантией 6 месяцев, стоимость одного элемента - от 4500 руб.
- Полировка и обработка "жидким стеклом" - ваш а/м будет выглядеть, как новый
- Полировка фар
- Замена стекол с гарантией 12 месяцев
А также подбор, поставка оригинальных, аналогичных оригинальным и б/у запчастей.
В компании «Дойче Стандарт» используют только качественные расходные материалы.
Среди них есть бренды попроще, такие как: Body, Tikkurila, Jeta pro, Maxmeyer и им подобные. И также премиальные линейки ЛКМ: DeBeer, 3M,Brulex,Sikkens, Akzonobel и другие.
Расчет стоимости ремонта производится по программе AudaWeb.
Клиентам нет необходимости участвовать в процессе ремонта, сотрудники автосервиса всё сделают «под ключ».
Вам нужно покрасить кузов? Локальное окрашивание способно не допустить образования коррозии и вздутия краски из-за незначительных царапин. А обновление всего лакокрасочного покрытия потребуется при возникновении серьёзных повреждений или же когда у владельца возникло желание сменить цвет авто.
Но прежде мастера отчищают поверхность от грязи и пыли, выравнивают её, а затем придают красивый внешний вид - делают последние штрихи в виде шлифовки, полировки.
Автосервис «Дойче Стандарт»: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 49а. Тел.: 26-03-13
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