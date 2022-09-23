Курсанты из Петрозаводска ударно помогли аграриям убирать урожай

В советские годы первокурсники высших и средних специальных учебных заведений, все как один, проходили испытания на верность выбранной профессии на полях совхозов и колхозов. В начале двухтысячных уже все меньше и меньше студентов выезжало «на картошку». Впрочем, эти перемены не затронули взаимовыгодных отношений совхоза «Толвуйский» и Петрозаводского речного училища. Курсанты в 2002 году отправились на помощь крестьянам в Толвую уже тридцатый год подряд.

Курсанты на полях ежедневно работали по шесть часов. За такое время каждый из них был способен собрать больше тонны картошки. При том, что норма была – почти в половину меньше. Директор совхоза «Толвуйский» Иван Ткачук не мог нарадоваться активности помощников: «Скоро третий десяток закончится, как училище нам помогает. Без них нам такие объемы не осилить».

Журналист подошел к курсантам с вопросом – в связи с чем такие ударные темпы труда? «Не знаю, - ответил курсант Денис. – От командира, наверное, зависит много! Он так держит нас. Вот мы и работаем». Его сокурсник Виктор признался: «Хочется поскорее уехать домой. Хотя сказал, что тут нам нравится, но дома лучше». А какие тут развлечения? – задал вопрос журналист. «Собирание картофеля!», - ответил курсант, который попросил называть его ВВП, так как его полное имя – Владимир Владимирович Петухов.

Специально для курсантов совхоз построил целый комплекс. Удобства там были расположены на улице, как принято в деревне. Те, кому доводилось ездить на картошку в прошлые десятилетия, соглашались, что это далеко не худший вариант. К следующему сезону совхоз обещал построить душевые. В этом году сельхозработами курсантов и преподавателей руководил Владимир Соболев. В своей программной речи перед выездом в Заонежье он поставил перед курсантами три основных задачи: сохранить и преумножить здоровье, убрать урожай, научиться жить и работать во флотском коллективе.

Режим в речном училище, конечно, был не армейский. Но от распорядков в гражданских учебных заведениях отличался. День начинался и заканчивался построением. На работу и в столовую ходили строем. Были дневальные в лагере, наряды на кухне. Чтобы сходить в деревню, курсанты обязаны были получить увольнительную. Зам.начальника училища по воспитательной работе Татьяна Медведева старалась ограничивать контакты своих подопечных с местным населением. Ночи стояли темные, а в Толвуе пили ничуть не меньше, чем в любом другом карельском поселке, то есть с чужаками могло произойти все, что угодно. Ради безопасности курсантов в 2002 году даже отменили традиционные танцы. Тем более, как говорил замполит, после работы и ужина свободного времени у курсантов почти не оставалось.

«Помимо собирания картофеля из развлечений еще бани, помывки. Да каждый день одно и то же – гуляем по вечерам от барака до барака», - признал курсант ВВП. Но замполит считал, что этого достаточно. Главным было – поскорее убрать урожай, а с развлечением можно потерпеть до возвращения в Петрозаводск. Во время работы курсанты могли утешать себя тем, что их трудовой подвиг благодарные жители Толвуи увековечили в названии улицы – там появилась Улица речников.

Экономика Петрозаводска, по словам специалистов, в целом развивалась неплохо, однако, некоторые отрасли не достигли прогнозируемых результатов.

Прогноз социально-экономического развития, по словам специалистов, получился умеренно консервативный. Он составлялся с учетом всех факторов, влияющих на экономику. Большинство спрогнозированных показателей оказались нашей экономике по зубам. Что касается выпускаемой нашими предприятиями продукции, то в деревообрабатывающей, пищевой и полиграфической промышленности объемы даже превысили запланированные. «Впервые за последние годы нам удалось добиться роста объемов производства ликеро-водочных изделий. За шесть месяцев этот объем составил 297 тысяч дал (декалитров), это выше соответствующего периода прошлого года на 18%. Прогноз по этому показателю выполнен», - сообщила Татьяна Чжан, заместитель начальника управления экономики администрации Петрозаводска.

Однако не во всех отраслях промышленности прогнозы оказались пророческими. По прошествии полугода особенно плохо шли дела в машиностроении. Предприятия, выпускающие машины для лесной отрасли, выпустили этих самых машин меньше, чем планировали. Например, ОТЗ сократил выпуск продукции на 44%. В начале лета на заводе сменился директор. Надеялись, что до конца года ситуацию удастся исправить. В некоторых отраслях промышленности в снижении объемов производства оказалась виновата природа.

«По «Карелэнерго» в связи с уменьшением уровня водной среды в республике снижено производство электроэнергии в натуральных показателях на 16,5%. Индекс физического производства по этой отрасли составил 91%. Прогнозировали 98%», - отметила Татьяна Чжан.

Что касается самого главного для обывателя вопроса – зарплаты – то, по подсчетам экономистов, в последние полгода благосостояние жителей Петрозаводска улучшилось. По их словам, плата за труд тогда у нас росла быстрее, чем цены: «Темпы роста заработной платы на одного работающего составил больше 40%. При индексе потребительских цен на товары и услуги за этот же период 15%».

Окончательно определить, соответствует ли развитие экономики Петрозаводска прогнозам можно будет в конце года, заключили эксперты.

Таким было 23 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.