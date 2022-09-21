Совхоз Карелии поразил журналистов своими показателями рентабельности

Существует мнение, что на севере сельским хозяйством заниматься невыгодно. Доказательство обратного ровно 20 лет назад предоставили в Заонежском совхозе «Толвуйский». Посмотреть на местные чудеса отправилась съемочная группа телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики.

В этом совхозе рентабельность картофеля составляла около 200%. В 2001 году урожайность картофеля тут достигла рекордных для Карелии 255 килограммов с гектара. В 2002 году собирали меньше – примерно 220 килограммов. Директор совхоза Иван Ткачук винил в падении показателей жару и засуху. В 2003 году исполнялось 30 лет, как Иван Иванович работал в Толвуйском совхозе. Он приехал туда после учебы в ПетрГУ и стал агрономом. Первые впечатления от Заонежья долго не покидали его: «Когда я сюда приехал в 1973 году, картофель здесь сажали и убирали «под соху». А я эту соху только в музее видел. У меня глаза на лоб полезли – что делать?! Мы буквально за два года сразу организовали механизированный отряд, начали все тут в порядок приводить. И спустя два года посадка и копка полностью механизировалась».

Но и в начале двухтысячных в Толвуе по-прежнему применялось много ручного труда. На уборку картофеля ежегодно привлекались сезонные рабочие из Медвежьегорска и Петрозаводска. Курсанты Речного училища собирали в Толвуе картошку тридцатый сезон подряд. Директор был ими очень доволен. Но он надеялся в будущем прикупить несколько уборочных комбайнов и начать обходиться с уборкой собственными силами. В те годы в совхозе постоянно работало чуть меньше 400 человек. Но в 2002 году у директора стало на полторы сотни подчиненных больше – в состав совхоза пошли несколько участков двух недавно обанкротившихся соседних предприятий.

Кстати, в середине 90-х «Толвуйский» тоже переживал не лучшие времена.

«Мы акционировались не по собственному желанию. Тогда была такая политика. Могло предприятие просто самоликвидироваться. Но мы этого не допустили. 99%, то есть весь коллектив дал согласие, свои паи отдали, чтобы создать предприятие, чтобы потомки, дети наши и внуки здесь работали»,

- рассказал Иван Ткачук.

Так что в Толвуе была работа, за которую можно было получить хоть и не большую (в среднем около 2,5 тысяч рублей), но стабильную зарплату. Для нужд своих сотрудников на предприятие держали свиноферму, коровье стадо, вели лесозаготовки. Мясомолочное производство было убыточным, но директор надеялся, что и оно со временем станет приносить доход. Чтобы привлечь молодежь, особенно образованную, совхоз на свои деньги строил жилье. Коттедж на одну семью со всеми удобствами стоил около 250 тысяч рублей. «В этом году два выпускника университета прибыли к нам, два инженера, - с гордостью говорил директор. – На следующий год еще ожидаем. У нас много молодых специалистов. Молодежи много».

В столице юмора нашей республики, а именно в деревне Киндасово Пряжинского района освятили часовню. В Петрозаводске в тот день с самого утра лил проливной дождь. А в сорока километрах от города было жарко – светило солнце, народ копал картошку. Оторвались люди от праведных трудов только на часок – чтобы принять участие в освящении новой часовни, которую тут построили всем миром.

Освящал часовню архиепископ Петрозаводский и Карельский Мануил. Само его присутствие подчеркивало важность события, совершаемого в Киндасово. «Для нас это означает, что здесь идет духовное возрождение, - сказал Владыка Мануил. – Полагаю, что это поможет нам жить, во-первых, более достойной жизнью. Село Киндасово известно прежде всего своими юморинами, веселым народом. И то, что в центре будет часовня, люди будут приходить молиться, это будет говорить о том, что мы все едины в стремлении жить лучше».

Владыка вручил иконы и благодарственные письма всем, кто помогал в строительстве часовни. Руководители пряжинской фирмы «Алви» братья Зайцевы за постоянную помощь епархиальным делам были представлены к церковным орденам.

«Эта церковь – не первая и не последняя для нашего предприятия. В этом году мы будем старейшую часовенку – Варвару 19-го века, ремонтировать. Там уйдет месяца два работы. Но думаю, это тоже будет большой праздник для нашего района опять же. В первую очередь – возрождение духовности», - рассказал Сергей Зайцев, директор ЗАО «Алви». Эта часовня расположилась в удивительно красивом месте, на высоком берегу Шуи. И теперь все, кто хоть раз в год приезжали в Киндасово на праздник юмора, могли зайти сюда, чтобы подумать о вечном, о жизни, о добре.

Таким было 21 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.