04 декабря 2024, 21:28
Красавицу-лису заметили в отдаленном районе Петрозаводска
Гостья из леса приходит днем и в темное время, горожане не знают, как ее отвадить
Красавицу-лису заметили в Соломенном. Рыжая гостья ходила среди грядок и теплиц в светлое время суток. Ее запечатлели на улице Соломенская 19 ноября, а фотографии опубликовали в сообществе «ТОС Соломенное» 4 декабря.
Ранее в сообществе писали, что лиса уже несколько дней в темное время бродит по участку, и спрашивали, как можно отвадить зверя, так как страшно за кошек.
В комментариях написали, что лиса приходила на Революционную улицу, Ботаническую, на улицу 9 января, видели лису на Рабочей и Логмозерской улицах. Людям посоветовали не кормить гостью. Другие пожалели, так как голод гонит диких зверей к людям.
На Ключевой на днях лиса погибла под колесами транспортного средства. // фото unsplash.com