Красавицу-лису заметили в отдаленном районе Петрозаводска

Красавицу-лису заметили в Соломенном. Рыжая гостья ходила среди грядок и теплиц в светлое время суток. Ее запечатлели на улице Соломенская 19 ноября, а фотографии опубликовали в сообществе «ТОС Соломенное» 4 декабря.

Ранее в сообществе писали, что лиса уже несколько дней в темное время бродит по участку, и спрашивали, как можно отвадить зверя, так как страшно за кошек.

В комментариях написали, что лиса приходила на Революционную улицу, Ботаническую, на улицу 9 января, видели лису на Рабочей и Логмозерской улицах. Людям посоветовали не кормить гостью. Другие пожалели, так как голод гонит диких зверей к людям.

На Ключевой на днях лиса погибла под колесами транспортного средства. // фото unsplash.com