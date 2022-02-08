Компания загрязнила землю в Прионежском районе мазутом

Хозяйствующий субъект в Карелии обязали ликвидировать загрязнение нефтепродуктами, которые разлились по земле в Прионежском районе. Для этого пришлось вмешаться прокуратуре и суду, сообщили в надзорном ведомстве.

Проверка прокуратуры выявила, что компания приобрела у муниципалитета мазутные емкости. Когда их стали демонтировать, нефтепродукты вылились на землю. Участок в поселке Новая Вилга Прионежского района оказался загрязнен.

Прокуратура внесла представление руководителю юрлица об устранении нарушений закона. Но требования не были исполнены, пришлось обратиться в суд.

Там исковое заявление прокурора удовлетворили в полном объеме. Правда, решение еще не вступило в законную силу. // Фото: kubnews.ru