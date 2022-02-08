Два автомобиля не поделили перекресток в центре Петрозаводска

Сегодня в 16:19 в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, которая двигалась в прямом направлении. Второй водитель не успел затормозить.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Движение на участке дороги в центре города оказалось затруднено.