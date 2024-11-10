Когда засыпает малая родина

Текст: Алина Гапеева, фото: Алина Гапеева, Татьяна Корзюк

Звенящая тишина

«Запах горячих калиток, огонек керосиновой лампы на столе, добрые бабушкины глаза и аромат выкошенной травы — это все и есть мое детство, которое прошло в маленькой деревне Ламбисельга в 60-70 годах прошлого века», — признается Татьяна Корзюк.

Двадцать семь лет Татьяна Петровна живет в Пряже. Здесь она работала, вышла на пенсию, вырастила детей и дождалась внуков. Но все же ее неудержимо тянет в Ламбисельгу, хочется походить по знакомым улочкам, вдохнуть полной грудью живительный воздух, обнять березу, посаженную еще в школьные годы.

«К сожалению, информации о нашей деревеньке очень мало. Старожилов никого нет, и спросить не у кого, а мне бы так хотелось сохранить память о деревне моего детства», — говорит Татьяна. — В «Списке населенных мест» 1873 года нам удается выудить лишь небольшое свидетельство о том, что Ламби-Сельга — деревня Салменижского общества Сямозерской волости Петрозаводского уезда. Расстояние до уездного города (Петрозаводск) со становой квартирой — 108 верст. В одиннадцати имеющихся здесь дворах проживали 77 человек: 38 мужчин и 39 женщин – все карелы. К 1905 году количество дворов увеличилось на девять, да и население приросло на 52 человека. Вот, пожалуй, и все».

Сейчас почти каждый дом в старинной деревне — архитектурный памятник. Восхищение вызывают избы Куликовых, Тюминых, Долгоевых, сохранившие часть традиционной «старины»: резные причелины, двухъярусные кронштейны-крюки, фрагменты декоративных балконов, наличники… Залюбуешься. Да и сама деревенька смотрится очень живописно: большая часть домов возвышается на горе, где и жила семья Кимпеляйнен. Вокруг деревни были поля совхоза «Ведлозерский» с овсом, горохом и картошкой. За ними — лес, в котором местная детвора собирала ягоды и грибы.

В Ламбисельге в то время жилыми были 19 домов, еще два так и остались пустовать после Великой Отечественной войны — хозяева не вернулись из эвакуации. В то время в деревне было все для жизни и работы: конюшня с лошадьми, старинные амбары для зерна, магазин, школа, клуб, картофелехранилище… При въезде со стороны деревни Савиново у дороги стояли две риги. Кстати сказать, рига с навесом, которая сейчас находится на острове Кижи, тоже отсюда, из Ламбисельги.

Татьяна Петровна с детства помнит часовню, стоявшую на краю кладбища. Старинные иконы в ней украшали вышитые рушники. За порядком в молельном помещении следили местные старушки. Сейчас от постройки даже фундамента не осталось – все постепенно разрушилось.

Деревня Ламбисельга вот-вот пополнит список «уснувших» деревень. Зимой она пустует, а летом несколько домов заселяют дачники. Когда-то в ней кипела жизнь, здесь жили люди, работали, грустили и радовались, строили планы на будущее. А сегодня воздух наполняет звенящая тишина...

Детство мое, постой!

Утро. На отрывном календаре декабрь 1961. Тане в мае исполнилось четыре года – совсем большая стала, ее сестре Люсе – пять. В люльке кряхтит полугодовалый брат Андрюша. Девочка проснулась под уютный треск поленьев в русской печи. В хлеву зазывно мычит норовистая корова Нека и блеют овцы. Мама и бабушка уже хлопочут по хозяйству при свете керосиновой лампы — электричество в деревню придет только в 1964 году. Женщины стряпают пироги, готовят пойло для скота и тихо переговариваются по-карельски. На столе пыхтит пузатый самовар, его поставил папа, а сам ушел в сарай делать дранку для крыши. Таня не раз наблюдала, как он своими сильными руками сначала колол осиновые чурбаки, а потом нарезал тоненькие планки. Получалось у него ловко.

Большой двухэтажный дом-пятистенок построен еще прапрадедом по маминой линии. На первом этаже разместилась тетка, сестра мамы. Танина семья живет на втором этаже. У Петра Михайловича Кимпеляйнена и его жены Ольги Васильевны обстановка в доме простая: лавки вдоль стен, стол посреди комнаты, комод – наследство от стариков, железная кровать с подзором по низу покрывала, домотканые дорожки на полу.

Печка в доме играла главную роль. В ней пекли пироги, сушили рыбу, готовили и даже лечили при простудах. Печь обмазывали глиной с озера Миккилица. Когда она высыхала, то становилась голубой. Таня очень любила облизывать углы печки.

В одной из комнат установлен ткацкий станок — настоящее богатство для деревенского жителя. В хозяйстве он имелся далеко не у каждого ламбисельгца. Здесь под тихую песню мама и бабушка днем садились ткать половики и вязать. А пока мама Ольга суетится у печки с лейбюлабью в руках (лопата для пирогов), дом постепенно наполняется теплом и запахом щей из горшка. Воспоминания на Татьяну действуют как бальзам на душу.

Ребятишек в деревне хватало, ведь в семьях воспитывалось по трое и более детей. Детвора ходила в школу, которая располагалась в частном доме Ольги Федотовны Тюминой. Женщина выделила одну из комнат — пусть ребята постигают грамоту. Так и учились в карельской избе с первого по четвертый класс в две смены. Занятия проходили при свете керосинки. Уроки вела одна учительница. В классах было по три - четыре ученика. После четырехлетки ученики переходили в школу в Сыссойле.

"Я пошла в первый класс, ни слова не зная по-русски",

— вспоминает женщина.

Вот чего-чего, а яслей-садика в Ламбисельге не было. Воспитанием малышей занимались в основном бабушки. Родителям было некогда, они от зари до зари строили социализм на государственной работе, причем за копейки, хотя трудиться деревенский народ всегда умел на совесть, не жалея ни сил, ни времени.

В домашнем хозяйстве тоже было дел невпроворот, дети помогали родителям.

«Летом нашей обязанностью было загонять скот в хлев. В каждой семье держали много овец. Хозяйки привязывали к ним свой отличительный знак — веревочку, чтобы не перепутать животных. Загулявших баранов приходилось искать целый вечер. Не всегда барашек шел домой по собственной воле, иной раз приходилось и за рога тащить. Ох, и попадало нам от вредной скотины»,

— с озорным огоньком в глазах говорит Татьяна Корзюк.

Летом Таня и Люся носили в дом колодезную воду из-под горы в маленьких ведерках на плечиках (коромысло). Ох и вкусная она была: холодная и немного сладкая. Девочки набирали пятилитровые ведерочки полными, чтобы не бежать несколько раз за водой и поскорее справиться, а мама все время им твердила, чтобы они черпали по полведра. Каждое лето дети с отцом трудились на сенокосе. Сушили и сгребали скошенную траву деревянными граблями, метали сухое сено вилами.

«Для меня всегда было удивительно: под ногами «чвякает» вода, а мы сено сушим. Вообще, труд для нас не был наказанием, так надо было», — делится воспоминаниями женщина.

Народное счастье

Жизнь в деревне людям казалась интересной, благополучной и, главное, очень сытой. Каждая семья обеспечивала себя мясом, молоком, ягодами, грибами, рыбой, картошкой. Был в деревне и маленький магазинчик, где продавали хлеб, растительное масло в бочках, керосин, мыло, носки, кирзовые сапоги, ткань, валенки, трусы, платочки и другие нехитрые товары. Уровень советского сервиса покупателей не смущал: например, конфеты продавец взвешивал и заворачивал в кулек из серой бумаги, эато какой восторг вызывали у детворы несколько граммов подушечек, «Сливовой» карамели, батончиков «Казбек». Вдобавок ко всему для взрослых магазин служил в качестве информационного центра, где люди делились последними новостями.

Впрочем, обо всех событиях страны и мира, области и родного края люди узнавали также из газет. А еще слушали лекторов, которые иногда приезжали и выступали в клубе с лекциями на разные темы. Клуб построили в Ламбисельге примерно в 1962 году. Народ Ламбисельги по выходным окунался в культурную жизнь: выступали с концертами самодеятельные артисты из соседних сел. Бывало, приезжал киномеханик с фильмами. Он заводил движок, который давал электрический ток, и крутил кино.

Где-то в 1964 году в деревню пришли монтажники, установили столбы, натянули радио- и электропровода. В клубе установили телефон – один на всю деревню. Со временем в здании появился и телевизор. На это диво приходила смотреть вся деревня. Во время показа художественного фильма клуб набивался народом.

Жили в деревне дружно, помогали друг другу. С пониманием относились к пожилым людям. Родители часто отправляли Татьяну с угощением – мисочкой пирогов или рыбы — к одиноким старикам, жившим в деревне. Так здесь было принято испокон веков – угощать и делиться. Вспомнилось, как деревенские мужики поставили за лето дом для бабушки, у которой не осталось никого из родных. Чем же заслужила старушка такой щедрый подарок? Парасковья Героева вынянчила и вырастила многих ребятишек в Ламбисельге. Ее по очереди брали в дом те, кому нужен был присмотр за малышами.

Умели работать, умели и отдыхать. В Иванов день (7 июля) в Ламбисельге становилось многолюдно. В каждом доме пахло пирогами, и начиналась праздничная суета. Сюда съезжались гости и родственники из других населенных пунктов повидаться, посидеть, попеть песни и вспомнить былое. Вечером народ высыпал на улицу, где начинались танцы под гармонь. Бабульки усаживались на лавку и наблюдали со стороны за молодежью.

Тогда все было по-другому: не закрывали дома на замок, хлеб казался вкуснее, и зимы случались снежными...

Проект

Дом Кимпеляйненых опустел четырнадцать лет назад. За то время он стал непригодным для проживания. Татьяна очень жалеет, что в семье не нашлось средств, чтобы поддерживать его в порядке – кризис девяностых в стране коснулся многих.

Все же Татьяна Корзюк нашла способ, как сохранить память о Ламбисельге. Она является участником разговорного клуба карельского языка для старшего поколения при Этноцентре поселка Пряжа. Объединение действует и развивается в течение пяти лет.

Например, на протяжении этого года здесь проходил цикл занятий в рамках проекта «Деревня моего детства» под руководством исполняющей обязанности директора Татьяны Сеппянен. Их участниками стали женщины, чье детство прошло в маленьких деревушках Карелии. Каждая из них хранит в сердце воспоминания о родной деревне, доме, родителях, карельской речи, вызывающие приятную ностальгию.

«Так и появилась идея проекта — записать воспоминания, чтобы пополнить содержание наших экскурсий и краеведческих мероприятий, при этом совместить заботу об одиноких пожилых пенсионерах и наш этнокультурный интерес»,

— рассказала Татьяна Сеппянен.

Интересных и душевных встреч оказалось много: волонтеры принимали гостей в этноцентре, проводили экскурсии и мастер-классы, записывали воспоминания, старинные рецепты блюд, лекарств. В кругу друзей участники вспоминали свою малую родину и старалась передать нынешнему поколению мальчишек и девчонок дворовые игры той поры, уникальные рецепты, песни, танцы, так глубоко запавшие в душу. Такие разные и похожие деревни…

«Но моя Ламбисельга — родная, а потому и кажется, что особенная», — утверждает бывшая жительница «задремавшей» деревни. Это и понятно: здесь все живо — родительская любовь, красота и доброта мира, а что не сохранилось, то дорисовывает память. Такое свойство есть у малой родины, которая всегда с тобой.