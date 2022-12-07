Жителям веселой деревни Киндасово уже не до шуток

Текст: Елена Малишевская

В конце ноября жители деревни Киндасово собрались на общественные слушания по вопросу внесения изменений в «Правила землепользования и застройки Пряжинского городского поселения». Граждане выбирали: спокойствие или зрелища. Предприниматели Светлана Хребтова и Юлия Толмачева планируют расширить на территории деревни туристический бизнес, а киндасовцы мечтают о тишине, которой им так не хватает в последнее время.

«Дорогие земляки, отстоим свою деревню? Вместе мы сможем!», – призывали негодующие. «Приглашаем принять участие в слушаниях и выразить свое отношение к вводимым изменениям: туристическое обслуживание, предпринимательство, отдых».

В известных киндасовских байках Н.Ф. Лескова жители старинной деревни представлены как доверчивые простаки, над которыми все подсмеиваются. Местное население с такой трактовкой не согласно. Они не носят воду решетом, не летают в районный центр на берестяных крыльях и не прыгают в порты с полатей, как описывается в забавных рассказах. По некоторым данным, в Киндасово зарегистрированы всего восемь жителей, которые остаются зимовать в глубинке. Остальная часть населения - дачники, приезжающие сюда время от времени. Их наберется десятка четыре. Горожане едут в сельскую глубинку подышать воздухом, погреться на солнышке, поработать на собственном участке и… за тишиной. Предпринимательницы, в свою очередь, уверены, что люди как-то неправильно видят ситуацию.

«Дорогие друзья. В последнее время на нас обрушивается шквал нелепых и лживых обвинений, - пытались снизить градус негодования Светлана Хребтова и Юлия Толмачева. - Мы открыты к конструктивному диалогу, но не потерпим публичных порок. Мы устали оправдываться в том, что ни о каком захвате земель речи не идет».

Суть вопроса — внести изменения в правила землепользования и добавить туда строчку «туризм». Таким образом, получить законное право заниматься гостевым бизнесом, обслуживанием туристов, установкой достопримечательностей, проведением концертных программ. Без этой формальности те, кто хочет развивать туристический бизнес в Киндасово, не смогут участвовать в госпрограммах, претендовать на гранты и так далее.

Киндасово в переводе с карельского языка означает "рукавица". Это обычная деревня Пряжинского района с необычной историей. Ее годом основания принято считать 1496 год. Именно тогда деревня впервые была упомянута в писцовых книгах Обонежской пятины. Согласно описаниям, крестьяне тогда жили, как и все: пахали, сеяли, хлеб растили, ловили рыбу и ходили на охоту.

Поворот истории произошел сравнительно недавно. Деревенька Киндасово ничем бы не выделялась из таких же поселений, если бы в 1985 году здесь не зародился праздник юмора под началом Виолы Мальми. И потянулись в глубинку гости со всех волостей и странники заморские. С тех пор здесь ежегодно проходит республиканский фестиваль сельского юмора. В советское время в деревню даже асфальт проложили. Для деревенского люда – событие радостное.

Пять лет назад Светлана Хребтова и Юлия Толмачева решили реализовать проект «Киндасово - самая веселая деревня России». Главная идея – проводить праздники юмора каждый день, а не раз в год. Предпринимательницы подготовили развлекательную программу, основанную на байках и истории деревни. Проект оказался настолько успешным, что киндасовская деревня в 2022 году вошла в топ самых посещаемых туристических объектов и была отмечена знаком «Сделано в России». Здесь с одинаковым радушием встречают как группы школьников, так и взрослые компании. Увлекательные экскурсии по старинной деревне привлекают все больше и больше туристов.

Деревня, благодаря усилиям местных энтузиастов, активно развивается. За последнее время в населенном пункте появилась детская площадка, установлены деревянные скульптуры. Дома, дорожки, указательные знаки — все выглядит опрятно и местами нарядно. Даже потребление электричества для освещения улиц деловым женщинам удалось узаконить. Постоянно проживающие жители деревни таким изменениям были только рады – все как у людей. Сообща дали новую жизнь старому клубу. Теперь приезжие ребятишки каждое лето приходят учиться на кантеле играть да пироги печь. Юлия Толмачева смотрит в будущее с воодушевлением.

«В этом году, благодаря финансовой поддержке региона, мы делаем настоящий прорыв! Планируем установить на реке Шуя уникальную деревянную мельницу, спроектированную крестьянином Кузьмой Трифоновым. Такое мукомольное сооружение будет единственным в мире. Мельничное оборудование уже закуплено и ждет своего часа».

Да и на борьбу с мусором на улицах любимой деревеньки граждане выходили сообща, напомнила Светлана Хребтова.

«Мы две телеги хлама вывезли с одного участка, сняли старые заборы и взамен установили новые. На территории даже змей меньше стало. В следующем году в Киндасово отремонтируют дорогу и мост за счет государственных средств».

Когда между киндасовцами и авторами туристического проекта пробежала черная кошка, сказать трудно. Но конфликт стал разрастаться, как снежный ком. Начиналось все с небольших туристических групп. А потом туристы стали приезжать огромными автобусами. Таким образом, без конца снующие толпы людей, проезжающие по узкой дороге машины и забитые автомобилями стоянки около жилых домов стали попросту мешать деревенской жизни. Дина Карпович, в частности, выразила общее недовольство по поводу лестницы, построенной на пути к реке. Не по душе им пришелся оборудованный пляж.

«Сделали все на средства ТОС. И не для нас, а для удобства туристов. С нами надо стараться договариваться, а не использовать формальный подход: мы вам лестницу, пляж, а вы все, дескать, недовольны… Мы тоже многое сделали для развития деревни. Вот собрались на субботник и убрали территорию».

Дина Карпович также пожаловалась, что дом, в который приезжает ее семья время от времени, расположен в непосредственной близости от Досугового центра. Там часто звучит громкая музыка, и раздаются песни. Им поневоле приходится все слышать – хоть уши затыкай.

В итоге на публичных слушаниях большинство граждан проголосовало против расширения бизнеса в деревне. Они считают, что такое количество туристов слишком велико для небольшого поселения.



«Вот я чего боюсь? Воровства и хождения по нашим участкам туристов. Раньше как было? Дверь в дом открыта, машина открыта. Грядки открыты. Заборов не надо. И ты знаешь, что никто чужой не придет и ничего не возьмет. А сейчас на улицах деревни посторонних людей кишмя кишит. Уже напрягает. А когда поток туристов больше будет, что станет с безопасностью на участках? Ведь деревня Киндасово - это не только туристический бизнес, но и люди, живущие в ней».

Впрочем, самые эмоциональные высказывания на сходе были как раз от дачников. Те, кто здесь проживает круглый год, вроде бы и не против развития деревни – не все же жить по-старинке.

Пока противоборствующие стороны обрушивают на головы друг друга громы и молнии, время стремительно бежит вперед. Если противники не найдут компромисс, то вполне возможно, что в будущем «Самая веселая деревня России» не будет ничем отличаться от других глубинок, где царят нищета, разруха и… тишина. // Фото: портал "Петрозаводск говорит".