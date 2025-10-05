Карельские хоккеисты в упорной борьбе проиграли команде из Петербурга

Хоккейный клуб «Динамо-Карелия» сегодня проводил свой очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. В Кондопоге динамовцы встречались с «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.

Игра прошла в напряженной борьбе и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей. В 11 матчах сезона у карельской команды только одна победа.

Напомним, прошлый матч с МХК «СКА-1946» завершился со счетом 0:12. То поражение привело к тренерской отставке в нашем клубе.