05 октября 2025, 15:50
Карельские хоккеисты в упорной борьбе проиграли команде из Петербурга
Матч чемпионата МХЛ в Кондопоге завершился поражением динамовцев
Фото: МХК "Динамо-Карелия"
Хоккейный клуб «Динамо-Карелия» сегодня проводил свой очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. В Кондопоге динамовцы встречались с «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
Игра прошла в напряженной борьбе и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей. В 11 матчах сезона у карельской команды только одна победа.
Напомним, прошлый матч с МХК «СКА-1946» завершился со счетом 0:12. То поражение привело к тренерской отставке в нашем клубе.