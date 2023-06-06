Как не разориться из-за музыки в кафе или случайной фотографии

Текст: Антонина Кябелева

За последние пятнадцать лет наша повседневная жизнь кардинально изменилась. Социальные сети, интернет-торговля, новые формы коммуникаций, электронные документы, возможности мгновенного обмена фотографиями с людьми, находящимися на другом континенте, - все это приходило постепенно, создавая новый мир виртуальной реальности. И вот теперь выясняется, что этот новый удобный мир таит в себе массу «подводных рифов», о которые может легко разбиться материальное благополучие как обычного гражданина, так и компании.

«Подводные рифы» легко объединяются в понятие «авторское право». На него может напороться и летнее кафе, которое крутит популярные песни известного исполнителя, и солидная компания, разместившая полезную информацию на фоне красивого пейзажа, и обычный гражданин, поделившийся понравившейся фотографией с друзьями в соцсетях. Сегодня в ответчиках по спорам, связанных с авторским правом, фигурируют медиахолдинги, больницы, школы, детские сады, органы государственной власти, научно-исследовательские институты, музеи, отделения политических партий. Легче сказать, кого нет в бесконечном списке ответчиков.

Весте с юристом по информационным спорам Еленой Пальцевой мы попытались разобраться в «дебрях» российского законодательства и выявить самые опасные зоны, которые в России превратились в источник обогащение для особо предприимчивых граждан.

Фото предоставлено Еленой Пальцевой

В последнее время суды буквально завалены спорами, связанными с защитой авторских прав. По мнению Пальцевой, это свидетельствует об активизации тех, для кого защита интеллектуальной собственности превратилась в довольно прибыльный бизнес.

«Пришло понимание того, что на защите авторских прав можно хорошо заработать. Ведь речь идет не о штрафах, которые идут в бюджет государства, и в большинстве случаев соразмерны с совершенным правонарушением, а о серьезных денежных компенсациях за незначительные нарушения»,

- заметила она.

О каких суммах идет речь? В законодательстве, объяснила юрист, существует «вилка», определяющая, что за одно нарушение авторского права может быть компенсация от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

«Лица, которые действуют от имени авторов, научились этим пользоваться. Сегодня крайне редко в арбитражных судах можно встретить иск, где заявляется минимальный размер компенсации в 10 тысяч рублей. В основном эта планка начинается от 50 тысяч рублей за одно нарушение»,

- сказала Елена Пальцева.

Чаще всего предметом спора является использование чужой фотографии. Использование фотографию без разрешения автора, объяснила Пальцева, это одновременно три нарушения. Первым нарушением становится то, что берут фотографию с другого ресурса и копируют на свой ресурс, сохраняя на жестком диске своего компьютера. Затем выставляют на собственный сайт. Третье нарушение — это трансляция фотографии с обрезанными «водяными знаками», если до этого кто-то их удалил. Под «водяным знаком» в данном случае понимается авторская подпись. Арифметика простая. Если каждое нарушение оценить по 50 тысяч рублей, то, выставляя чужую фотографию на сайте, можно получить наказание в 150 тысяч рублей. А если эта фотография была использована, к примеру, в четырех публикациях, то сумма возможной компенсации вырастает до 600 тысяч рублей.

При этом если какая-то организация, будь то редакция, туристическое агентство, больница или министерство за нарушение авторского права уже привлекалась, то суды обычно не снижают суммы компенсаций до низшего предела в 10 тысяч рублей.

Подобные иски касаются случаев, когда используются чужие фотографии без указания авторства. Многие уверены, что полностью обезопасят себя от претензий, если укажут под фотографией имя автора и источник заимствования (например: Иванов//ВКонтакте). При условии, конечно, что фотография была размещена с информационной или учебной целью и выполняет роль цитаты.

Елена Пальцева попыталась пояснить, когда фотография выполняет роль цитаты: «Представьте, что новость о неубранной контейнерной площадке сопровождает фотография, которую вы скопировали с чужого ресурса, но при этом указали автора и источник заимствования. Это будет считаться цитированием».

Юрист особое внимание обратила на то, что в последнее время в судебной практике стали различать понятия «цитирование» и «иллюстрирование».

«Разница между ними весьма условная. Если вы, допустим, пишете о ремонте школы, но текст снабжаете нейтральной картинкой со школьниками, то это будет считаться иллюстрированием. И, соответственно, даже при указании автора и источника заимствования можно нарваться на претензии, суд и необходимость выплатить солидную компенсацию»,

- заметила Елена Пальцева.

Аналогичная ситуация возникнет, если гражданин разместит у себя на личной странице в соцсетях понравившееся фото. «Единственное отличие, что в случае возникновения претензий дело будет рассматриваться в суде общей юрисдикции, а ответчик сможет снизить сумму компенсации до 5 тысяч рублей, так как он разместил фотографию не в коммерческих целях. Снизить сумму компенсации до 5 тысяч рублей, то есть ниже низшего, суд разрешает только один раз. Но если гражданин разметил фотографию в группе «ВКонтакте», то эта ситуация попадает под коммерческое использование и, соответственно, будет рассматриваться в арбитражном суде, где обычно присуждаются внушительные суммы компенсаций», - обратила внимание моя собеседница.

Нарушением считается и то, когда фотографию обрезают, нарушая право автора на неприкосновенность произведения, кадрируют, используют для создания коллажа или наносят на нее надпись. Юрист вспомнила спор, когда отделение железной дороги привлекли за то, что на легально приобретенной у автора фотографии собора было нанесено слово «Расписание». Автор ехал в поезде, узрел «надругательство» над своим произведением и подал иск в суд.

Если риски использования фотографии могут коснуться практически любого интернет-пользователя, то музыка может «подвести» предпринимателей. В зоне риска кафе, рестораны, косметические салоны, фитнес-клубы, парикмахерские, торговые центры, где в качестве общего фона звучит музыка, а также праздники, публичные и массовые мероприятия, организаторы которых используют музыкальные произведения современных авторов. Елена Пальцева обратила внимание на принципиальный момент: даже если владелец кафе или фитнес-клуба приобрел лицензионный диск и крутит его у себя или транслирует музыку через ютуб-канал, то эта ситуация рассматривается как нарушение авторского права. Если, конечно, не заключены договоры с Российским авторским обществом (РАО) и Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

«В общих чертах схема следующая. Владелец кафе официально приобрел лицензионный диск. Включает его в своем заведении. Договоров с РАО и ВОИС у него нет. Достаточно провести, так называемую, контрольную закупку, то есть посетить желательно со свидетелем кафе, записать на диктофон общий фон, заказать там чашечку кофе, чтобы был соответствующий чек, и все. Представители РАО и ВОИС может подавать претензию с требованием денежной компенсации», - сообщила Елена Пальцева.

По ее словам, недавно в одной из небольших петрозаводских пекарен была проведена подобная контрольная закупка и выставлена претензия относительно трансляции пяти музыкальных произведений. Владельцу пекарни предложено заключить договоры с РАО и ВОИС, а также заплатить 150 тысяч рублей. Речь идет о крошечном кафе, где всего два посадочных места. Кафе-пекарня занимается главным образом продажей выпечки на вынос. То, что там фоном звучала музыка с ютуб-канала, оказалось достаточно, чтобы требовать солидную денежную компенсацию.

РАО и ВОИС — две российские организации, которые получили от государства лицензии на деятельность по управлению авторскими правами. Важно, что они вправе управлять музыкальными произведениями по умолчанию. Другими словами, все, что создается в музыкальной среде, автоматически попадает под управление этих организаций. Если автор не хочет, чтобы эти организации управляли его произведениями, он должен отдельно направить туда заявление с отказом от их защиты. Тогда произведение исключается из соответствующего реестра. Причем есть реестр и российских, и зарубежных исполнителей.

Договоры приходится заключать и с одной организацией, и с другой. Как пояснила Елена Пальцева, РАО представляет интересы авторов, а ВОИС защищает интересы исполнителей, а также изготовителей фонограмм, клипов и тому подобное.

«Получается, что за трансляцию одного произведения приходится платить двум разным организациям. Единственно, я бы посоветовала тем, кто все же планирует использовать музыкальные произведения, посмотреть расценки.

Для небольших кафе установлены скромные взносы. Возможно, это не будет обременительной финансовой нагрузкой.

Но, конечно, в каждом конкретном случае необходимо провести соответствующие финансовые расчеты», - дала совет юрист.

Для небольших кафе площадью до 38 квадратных метров ежемесячный платеж в РАО составляет порядка 1,5 тысячи рублей. Договор позволяет крутить популярные песни хоть круглосуточно. Так что, считает Пальцева, в первую очередь стоит прикинуть, в какую сумму обойдется официальное использование современных музыкальных произведений. Ставки опубликованы на официальных сайтах РАО и ВОИС. Кстати, от платы освобождаются библиотеки и музеи.

Естественно, возникает вопрос, а не приведет ли усиление контроля над организациями, использующими современную музыку, к тому, что повсеместно перейдут на классику — Чайковского или Мусоргского, которых закон разрешает слушать бесплатно? Появляется и множество других проблем. Скажем, как расценить действия преподавателя консерватории, который размножил ноты современного произведения и раздал его студентам? Как нарушение авторского права? Или, скажем, преподаватель сделал презентацию, использовав чужую фотографию, и выложил ее в публичном доступе для распространения необходимых знаний? Нужно теперь наказывать его огромными суммами? Куда мы придем с таким подходом?

Елена Пальцева считает, что в современном законодательстве допущен явный перекос в сторону защиты авторского права в ущерб общественным интересам. Появились предприниматели, для которых получение компенсаций за использование фотографий превратился в бизнес. На сайте арбитражного суда можно найти сотни дел, связанных с защитой авторских прав, которые ведет один и тот же индивидуальный предприниматель или фирма.

Коммерсант, пояснила Пальцева, заключает договор доверительного управления с автором, который передает часть своих снимков в управление. Затем с помощью различных программ предприниматель начинает мониторить российский сегмент интернета, выискивая ресурсы, которые использовали эти фотографии. А дальше дело техники: предъявление претензии, и в случае отказа заплатить внушительную сумму — иск в суд.

«Обычно в договоре у этих коммерсантов с авторами зафиксировано, что 70-80 процентов от выигранных денежных компенсаций уходит предпринимателю и только 30-20 процентов — автору. Кто же на ком зарабатывает? Сайт, который проиллюстрировал статью удачной фотографией, или доверительный управляющий, заработавший на этом лично для себя кругленькую сумму»,

- юрист отметила особую привлекательность подобной коммерческой деятельности.

Случается, что сначала предприниматель находит в интернете популярную фотографию, заключает договор с автором, а затем начинает судиться. Правда, суть происходящего от этого не меняется.

«За незначительные нарушения выписываются огромные суммы компенсаций. Особенно обидно, когда десятки и сотни тысяч рублей приходится платить детским садикам, школам, социальным учреждениям за то, что кто-то по незнанию или по неосторожности опубликовал фотографию без разрешения автора. Конечно, защищать авторские права нужно. Никто не спорит. Но, с моей точки зрения, должен быть баланс между тяжестью правонарушения и жесткостью наказания. Пока этого баланса не заметно. Наказание должно быть соразмерно нарушению. В противном случае мы просто стимулируем процесс необоснованного обогащения, в том числе доверительных управляющих», - уверена Елена Пальцева.

По ее мнению, если человек, нарушивший авторские права, готов исправить свою ошибку, то его нельзя жестко наказывать. Во всяком случае компенсация не может в сотни раз превышать стоимость самого продукта. В Карелии редакция, покупая фотографию, платит на за нее в среднем от 500 до 1,5 тысячи рублей, а компенсация за ее использование без разрешения автора может достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Елена Пальцева напомнила, что использование интеллектуальной собственности регулируется частью 4 Гражданского Кодекса РФ, которая вступила в силу с 1 января 2008 года. Разрабатывалось законодательство, когда интернет еще не получил такого проникновения во все сферы жизни.

«Мне кажется, что концепция регулирования авторских прав не учитывает стремительное изменение информационного пространства, когда мы, в сущности, получили параллельную онлайн-реальность с ежесекундным обменом информацией», - считает юрист.