It-колледж приглашает будущих выпускников на пробный урок

В «Академии ТОП» расскажут, как получить востребованную профессию. Занятия проходят по пятницам (16+)

Ребенок закончил 9 класс или заканчивает в следующем году и не хочет продолжать учебу в школе?



У него есть отличная возможность учиться в современном колледже, получить престижную профессию, работать в топовых IT-компаниях и начать зарабатывать еще до совершеннолетия.

Пробный день в IT-Колледж "Академия TOP" - отличная возможность окунуться в атмосферу студенческой жизни, посетить учебные пары, познакомиться с ведущими преподавателями и будущими однокурсниками, получить ответы на волнующие вопросы.



В программе:

экскурсия по образовательному кампусу

открытый IT урок

профориентационное тестирование

профессии будущего

5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы

8 убедительных причин стать айтишником

7 важных показателей хорошего учебного заведения

как зарабатывать в IT, будучи студентом



Кроме этого, вы узнаете:

какие преимущества обучения в IT-Колледже "Академия ТОП"

какие методики используем для достижения топовых результатов

какое IT-направление выбрать, чтобы стать востребованным специалистом.

Интегрироваться в IT-сферу гораздо реальнее, чем кажется на первый взгляд! Приходите и убедитесь в этом сами!



Основная цель IT- Колледжа «Академия TOP» - подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.

Правильно ставьте цель и достигайте ее вместе с профессионалами!



Записаться на консультацию можно по телефону: +7(8142)44-54-86 (позвонить или написать в WhatsApp) или через форму на сайте академии.

"Академия TOP" г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д. 5.вход 2 ,1 этаж

На правах рекламы. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП". ИНН 7730265193