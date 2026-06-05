It-колледж приглашает будущих выпускников на пробный урок

Ребенок закончил 9 класс или заканчивает в следующем году и не хочет продолжать учебу в школе?
У него есть отличная возможность учиться в современном колледже, получить престижную профессию, работать в топовых IT-компаниях и начать зарабатывать еще до совершеннолетия.
Пробный день в IT-Колледж "Академия TOP" - отличная возможность окунуться в атмосферу студенческой жизни, посетить учебные пары, познакомиться с ведущими преподавателями и будущими однокурсниками, получить ответы на волнующие вопросы.
В программе:
- экскурсия по образовательному кампусу
- открытый IT урок
- профориентационное тестирование
- профессии будущего
- 5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы
- 8 убедительных причин стать айтишником
- 7 важных показателей хорошего учебного заведения
- как зарабатывать в IT, будучи студентом
Кроме этого, вы узнаете:
- какие преимущества обучения в IT-Колледже "Академия ТОП"
- какие методики используем для достижения топовых результатов
- какое IT-направление выбрать, чтобы стать востребованным специалистом.
Интегрироваться в IT-сферу гораздо реальнее, чем кажется на первый взгляд! Приходите и убедитесь в этом сами!
Основная цель IT- Колледжа «Академия TOP» - подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.
Правильно ставьте цель и достигайте ее вместе с профессионалами!
Записаться на консультацию можно по телефону: +7(8142)44-54-86 (позвонить или написать в WhatsApp) или через форму на сайте академии.
"Академия TOP" г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д. 5.вход 2 ,1 этаж
На правах рекламы. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП". ИНН 7730265193