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7 июня 2026
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Маркет

It-колледж приглашает будущих выпускников на пробный урок

В «Академии ТОП» расскажут, как получить востребованную профессию. Занятия проходят по пятницам (16+)

Ребенок закончил 9 класс или заканчивает в следующем году и не хочет продолжать учебу в школе?

У него есть отличная возможность  учиться в современном колледже, получить престижную профессию, работать в топовых IT-компаниях и начать зарабатывать еще до совершеннолетия.
Пробный день в IT-Колледж "Академия TOP"  - отличная возможность окунуться в атмосферу студенческой жизни, посетить учебные пары, познакомиться с ведущими преподавателями и будущими однокурсниками, получить ответы на волнующие вопросы.

В программе:

  • экскурсия по образовательному кампусу
  • открытый IT урок
  • профориентационное тестирование
  • профессии будущего
  • 5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы
  • 8 убедительных причин стать айтишником
  • 7 важных показателей хорошего учебного заведения
  • как зарабатывать в IT, будучи студентом


Кроме этого, вы узнаете:

  • какие преимущества обучения в IT-Колледже "Академия ТОП"
  • какие методики используем для достижения топовых результатов
  • какое IT-направление выбрать, чтобы стать востребованным специалистом.

Интегрироваться в IT-сферу гораздо реальнее, чем кажется на первый взгляд! Приходите и убедитесь в этом сами!

Основная цель IT- Колледжа «Академия TOP» - подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.
Правильно ставьте цель и достигайте ее вместе с профессионалами!

Записаться на консультацию можно по телефону: +7(8142)44-54-86 (позвонить или написать в WhatsApp) или через форму на сайте академии.

"Академия TOP" г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д. 5.вход 2 ,1 этаж

На правах рекламы. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП". ИНН 7730265193

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