Инна Колыхматова: автобусный маршрут №33 оказался очень востребованным

Как сообщила Инна Колыхматова в соцсетях, во время поездки по указанному маршруту жители Петрозаводска - пенсионеры, студенты - сказали мэру, что сам маршрут им нравится, а вот расписание можно было бы сделать более удобным.



Колыхматова уточнила, что для комфорта горожан с 10 апреля на линии будет курсировать дополнительный автобус. Это позволит увеличить количество рейсов и сократить время ожидания на остановке.

Маршрут №33 функционирует в Петрозаводске менее месяца. За это время специалисты Администрации и ПМУП «Городской транспорт» изучили пассажиропоток и обращения горожан – новое расписание скорректировали с учетом всех пожеланий. Автобусы курсируют между районами Рыбка, Железнодорожным, Первомайским и Октябрьским. Их жителям стало комфортно добираться до социальных объектов: Железнодорожной больницы и поликлиники №3, школ, колледжей, техникумов и учреждений дополнительного образования.



С расписанием также можно ознакомиться на сайте «Городского транспорта», а также в официальной группе муниципального предприятия.