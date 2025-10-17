Госкомитет проверил выполнение строительных работ у здания филармонии

По требованию прокуратуры Республики Карелия специалисты Госкомитета в рамках государственного регионального строительного надзора в период с 3 по 16 октября провели проверку выполнения строительных работ у входа в цокольный этаж здания Карельской государственной филармонии со стороны улицы Свердлова.

По результатам выездной проверки установлено, что на земельном участке произведены работы по частичному демонтажу существовавших крылец и световых приямков, устройству отвода дождевых стоков от входа в цокольный этаж здания и строительству наклонного сооружения из железобетонных подпорных стен, обеспечивающего связь между выходом на рельеф «Поэтического сквера» и входом в цокольный этаж.

Нарушений обязательных требований, предъявляемых Градостроительным кодексом РФ к данным объектам, не выявлено. Информация о результатах проверки с приложением соответствующих материалов направлена в прокуратуру Республики Карелия.

Фото: Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору