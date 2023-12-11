Где еще можно купить подарки на Новый год

Большая выставка-продажа будет работать в Петрозаводске с 11 по 15 декабря

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С 11 по 15 декабря в торговом центре «Невский Пассаж» пройдет выставка, где будет представлен очень широкий диапазон товаров.

На распродаже, как всегда поддерживают низкие цены и широкий ассортимент товаров: сандалии, туфли и босоножки можно купить по низкой цене .

Что немаловажно, здесь представлены разные размеры – от маленьких до самых больших.

Широкий выбор удобной и качественной одежды, домашний текстиль, постельное белье, уютная и комфортная одежда для дома для детей и взрослых.

Приятно удивят цены на простыни на резинке, ночные сорочки, носки, женскую, мужскую и детскую одежду.

На распродаже можно приобрести модные сумки, посуду, искусственные цветы по привлекательной цене.

В Петрозаводске распродажа тканей и одежды будет работать всего несколько дней - 11 по 15 декабря 2023г.

Посетить ее можно в торговом центре «Невский Пассаж» по адресу г.Петрозаводск, пр.Невского, 30.

Срок акции: 11 по 15 декабря 2023г

Подробности у продавцов – консультантов по адресу г.Петрозаводск, пр.Невского,30.

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