Где еще можно купить подарки на Новый год

С 11 по 15 декабря в торговом центре «Невский Пассаж» пройдет выставка, где будет представлен очень широкий диапазон товаров.
На распродаже, как всегда поддерживают низкие цены и широкий ассортимент товаров: сандалии, туфли и босоножки можно купить по низкой цене .
Что немаловажно, здесь представлены разные размеры – от маленьких до самых больших.
Широкий выбор удобной и качественной одежды, домашний текстиль, постельное белье, уютная и комфортная одежда для дома для детей и взрослых.
Приятно удивят цены на простыни на резинке, ночные сорочки, носки, женскую, мужскую и детскую одежду.
На распродаже можно приобрести модные сумки, посуду, искусственные цветы по привлекательной цене.
В Петрозаводске распродажа тканей и одежды будет работать всего несколько дней - 11 по 15 декабря 2023г.
Посетить ее можно в торговом центре «Невский Пассаж» по адресу г.Петрозаводск, пр.Невского, 30.
Срок акции: 11 по 15 декабря 2023г
Подробности у продавцов – консультантов по адресу г.Петрозаводск, пр.Невского,30.
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