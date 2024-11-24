Нидерландский пилот Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом Формулы-1.

Свой очередной титул гонщик завоевал по итогам гран-при Лас-Вегаса. Гонка прошла в воскресенье, 24 ноября.

Ферстаппену для победы в чемпионате нужно было занять место выше, чем британец Ландо Норрис, представляющий McLaren. В итоге голландец финишировал пятым, а его соперник - шестым.

До конца сезона осталось провести два гран-при. Ферстаппена уже никто догнать не сможет. // Фото: unsplash.com / George Sultan