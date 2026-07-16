Есть ли перспектива использования цифровых активов в России

Эксперты ведущего информационно-аналитического портала Profinvestment рассказали о ситуации на рынке криптоактивов

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Рост популярности криптоактивов привел к необходимости их регулирования. Первый законопроект появился еще в 2018, но приняли его только в 2021 году. Центробанк высказал свою позицию — торговать криптовалютой без контроля регулятора рискованно. Поэтому определили цифровые финансовые активы — инструмент для инвестиций на базе блокчейна, эмиссия и обращение которого находится под контролем Банка России. По прогнозу экспертов в 2024 году рынок ЦФА может достигнуть триллиона рублей. Разберемся как устроен инструмент и есть ли перспектива использования в России.

Что такое цифровые финансовые активы

ЦФА — это токенезированные права на реальные активы — от драгоценных металлов до инструментов долгового рынка. Благодаря использованию технологии блокчейн можно автоматизировать торговлю при помощи смарт-контрактов. Это позволяет исключить посредников. Алгоритм содержит все условия сделки, при их нарушении деньги вернуться покупателю. Цифровые финансовые активы регулируются ЦБ РФ, поэтому инвесторы получают юридическую защиту прав. ЦФА имеют такие особенности:

ЦФА нельзя использовать для оплаты покупок.

Выпуск разрешен только для бизнеса, при этом прописывают условия погашения.

Компании на грани банкротства к торгам не допускаются.

Инвесторы ЦФА могут получить ценные бумаги или их денежный эквивалент.

Запрещено выпускать ЦФА с неограниченной эмиссией.

Преимущества ЦФА

Цифровые финансовые активы — это электронный аналог традиционных облигаций и акций. Инструмент имеет такие преимущества:

Простота. Требования к выпуску ниже, поэтому компании могут быстрее получить займ. Для выхода на рынок потребуется не более 2 дней, а для размещения облигаций от 5 до 15 суток.

Доступ к новым активам. ЦФА — это цифровая оболочка, в которую можно обернуть все что угодно. Это позволит безопасно вкладывать деньги в новые инструменты.

Низкие комиссии. В сделках с ЦФА посредников практически нет, поэтому эмитенты небольшие сборы за выпуск токенезированных активов. Затраты в 25-30 раз ниже, чем при размещении традиционных облигаций.

Безопасность. В отличии от инвестиций в криптовалюты вложения в ЦФА юридически защищены. Права записывают в блокчейн, эти данные нельзя удалить.

Перспективы рынка ЦФА

В 2023 году «ВТБ-факторинг» опросил 293 компании РФ. 63% респондентов ответили, что не готовы выпускать токенезированные права, потому что мало знают о них. 15% согласны разместить небольшую сумму в рамках тестирования, а 11% готовы работать на рынке после окончания экспериментального режима. Поэтому для развития отрасли нужно рассказывать о новых возможностях. Глава департамента развития «Мастерчейн», что рынок ЦФА будет активно развиваться и достигнет 10 трлн рублей через 5 лет. Это произойдет благодаря участию в торгах Мосбиржи и Санкт-Петербургской биржи. Это увеличит ликвидность в результате привлечения новых инвесторов и запуска вторичных торгов.

Profinvestment.com не оказывает никаких финансовых услуг. При работе с инструментами, предоставляющими доступ к финансовым операциям (биржи, обменники, кошельки и пр.), нужно учитывать системные торговые риски: экономические кризисы, непредвиденные ситуации, изменения в законодательстве, события на политической арене, включая военные действия. Помимо этого, не следует забывать о рисках упущенной выгоды: операции с криптовалютой могут привести к потере денежных средств!

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