Элиссан Шандалович провел рабочую встречу с Дмитрием Пушкаревым

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович провёл рабочую встречу с председателем Совета Медвежьегорского муниципального округа I созыва Дмитрием Пушкаревым.

Напомним, 30 сентября участник СВО Дмитрий Пушкарёв был избран председателем окружного Совета депутатов.



Дмитрий Васильевич, который ранее был депутатом, стал первым руководителем окружного Совета. Это большая честь, но и огромная ответственность. И он это понимает,

- отметил Шандалович.

Элиссан Шандалович и Дмитрий Пушкарёв обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития Медвежьегорского района и бюджетного планирования.



Посвятил коллегу в нашу «парламентскую кухню»: рассказал, как строится работа в профильных комитетах, чем живёт наше Законодательное Собрание, почему так важно не просто принимать законы (на местном уровне — решения), но и видеть, как они работают «на земле». Поделился и небольшими личными секретами — какими подходами пользуюсь во время встреч и ведения заседаний,

- написал спикер парламента.

В завершение встречи Элиссан Шандалович выразил уверенность в профессионализме и инициативности нового председателя: "Дмитрий — один из тех людей, которые заряжены на результат. Пусть всё получается!"

Фото: ЗС РК