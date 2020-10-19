Эксперты дали советы по эксплуатации газового оборудования в квартире

Низкая температура, сильный ветер и повышенная влажность могут привести к ухудшению тяги в дымоходах. В эти дни особенно внимательно необходимо проверять тягу перед включением и во время работы газовой плиты, водонагревателя и других газовых приборов, так как при отсутствии тяги в дымоходе не хватает воздуха, необходимого для полного сгорания бытового газа. При неполном сгорании выделяется угарный газ, который является сильным отравляющим веществом, и может повлечь за собой отравление или смерть. При отсутствии тяги пользоваться газовыми приборами запрещается. Дефекты дымоходов устраняет компания, эксплуатирующая жилой фонд (Управляющая компания, ТСЖ, ЖСК и т.п.), а в индивидуальных домах – владельцы домов.

Причиной нарушения тяги могут стать засоры, завалы или обрушения дымоходов, попадание в них посторонних предметов, строительного мусора, обледенение дымовых каналов, обмерзание оголовков труб, поэтому очень важно вовремя проходить соответствующую проверку. При этом газовики вправе приостановить подачу газа без предварительного уведомления в случаях обнаружения отсутствия тяги или притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при использовании газового оборудования.

АО «Карелгаз» призывает граждан, в чьих домах установлено газовое оборудование, не игнорировать проверки систем дымоудаления. В случае самостоятельного обнаружения неисправности или отсутствия тяги незамедлительно свяжитесь с управляющей компанией или со специализированной организацией для устранения причины.

ВКонтакте