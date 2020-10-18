Двух пешеходов сбили ночью в Олонце

Авария с участием двух пешеходов произошла 17 октября в 02:10 на улице Урицкого, 9-а, в Олонце. Как уточнили в Госавтоинспекции Карелии, ДТП случилось в зоне видимости пешеходного перехода.

Двое молодых людей переходили проезжую часть, когда на них наехал автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 22-летнего водителя.

18-летние пешеходы получили травмы. Им оказали медицинскую помощь. (фото на главной kstati.news)