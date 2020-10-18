18 октября 2020, 09:14
Происшествия

Два автомобиля жестко столкнулись на Кургане

От удара одну из машин развернуло на проезжей части

Два автомобиля столкнулись напротив Президентского кадетского училища на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк», авария произошла 17 октября в 18:11.

Вероятно, один из автомобилей совершал разворот, когда в него сзади врезался другой участник движении. От удара первый автомобиль развернуло на проезжей части.

По сообщению МЧС по Карелии, в 18:29 шесть человек пожарно-спасательных подразделений Петрозаводска  привлекались для ликвидации ДТП. (фото на главной kavkaz-uzel.eu)

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