Два автомобиля жестко столкнулись на Кургане

Два автомобиля столкнулись напротив Президентского кадетского училища на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк», авария произошла 17 октября в 18:11.

Вероятно, один из автомобилей совершал разворот, когда в него сзади врезался другой участник движении. От удара первый автомобиль развернуло на проезжей части.

По сообщению МЧС по Карелии, в 18:29 шесть человек пожарно-спасательных подразделений Петрозаводска привлекались для ликвидации ДТП. (фото на главной kavkaz-uzel.eu)