06 ноября 2025, 07:34
Два десятка домов останутся сегодня без воды в Петрозаводске
Сотни петрозаводчан останутся без холодного водоснабжения из-за работ на сетях
Фото: freepik
Сегодня в Петрозаводске ряд домов останется без холодной воды. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 9 часов утра воду отключат по следующим адресам: улица Германа Титова, д. 9, 10, 11, улица Кирова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 10, 10А, проспект Карла Маркса, д. 18, 20, 22, 24, 19.
Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях. Воды не будет в квартирах горожан до 17 часов.
