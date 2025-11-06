Два десятка домов останутся сегодня без воды в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске ряд домов останется без холодной воды. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 9 часов утра воду отключат по следующим адресам: улица Германа Титова, д. 9, 10, 11, улица Кирова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 10, 10А, проспект Карла Маркса, д. 18, 20, 22, 24, 19.

Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях. Воды не будет в квартирах горожан до 17 часов.

Ранее сообщалось о том, что несколько домов снесут в Петрозаводске.