До 21 градуса обещают во вторник в Карелии

Завтра, 2 сентября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+8°С, днем +17,+19°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный, на севере юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5,+10°С, местами 0,+2°С, днем +16,+21°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, ясно.

В Сегеже до +18, ясно.

В Сортавале до +18, ясно.

Ожидается сильная геомагнитная буря.