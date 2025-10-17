Заключенные сбежали после ДТП

На трассе "Сортавала" автобус с заключенными попал в ДТП. Часть из них пострадала, некоторым удалось сбежать, сообщил Telegram канал "Карельский дворик".

Заключенные подписали договор и направлялись в зону проведения СВО. Из-за столкновения десять человек пострадало, их госпитализировали. Трое заключенных смогли сбежать с места аварии.

Ранее в Карелии три автомобиля улетели в кювет.