Мужчина ужесточил себе наказание

Житель Сегежи поспособствовал, чтобы суд ужесточил его наказание
Мужчина из Сегежи был осужден и приговорен к принудительным работам, однако он уклонялся от обязанностей. Тогда суд заменил наказание на лишение свободы в исправительной колонии строгого режима, поделилась пресс-служба Сегежского городского суда. 

Мужчину осудили по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, с приченением значительного ущерба гражданину. Его приговорили к 1 году 10 месяцам принудительных работ. Однако осужденный дважды уклонялся от исполнения наказания, и тогда суд пересмотрел приговор.

Теперь Сегежский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев 27 дней. Мужчина проведет это время в исправительной колонии строгого режима. 

