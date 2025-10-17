Мужчина ужесточил себе наказание

Мужчина из Сегежи был осужден и приговорен к принудительным работам, однако он уклонялся от обязанностей. Тогда суд заменил наказание на лишение свободы в исправительной колонии строгого режима, поделилась пресс-служба Сегежского городского суда.

Мужчину осудили по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, с приченением значительного ущерба гражданину. Его приговорили к 1 году 10 месяцам принудительных работ. Однако осужденный дважды уклонялся от исполнения наказания, и тогда суд пересмотрел приговор.

Теперь Сегежский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев 27 дней. Мужчина проведет это время в исправительной колонии строгого режима.