Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Карелии

В Питкярантском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса. В результате пострадало 8 человек, сообщила пресс-служба МЧС по Карелии.

Авария произошла на ФАД «А-121», 328 км в 12:40. На место происшествия приехала одна машина и четыре человека. Они помогли пострадавшим, доставили их до машин скорой помощи. Также спасатели смыли топливо с дороги.

Из-за ДТП пострадало 8 человек. Всех их госпитализировали.