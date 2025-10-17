17 октября 2025, 18:02
Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Карелии

На трассе в Карелии произошло жесткое ДТП
ДТП в Питкярантском районе
Фото: пресс-служба МЧС по Карелии

В Питкярантском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса. В результате пострадало 8 человек, сообщила пресс-служба МЧС по Карелии.

Авария произошла на ФАД «А-121», 328 км в 12:40. На место происшествия приехала одна машина и четыре человека. Они помогли пострадавшим, доставили их до машин скорой помощи. Также спасатели смыли топливо с дороги. 

Из-за ДТП пострадало 8 человек. Всех их госпитализировали. 

