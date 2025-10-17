Жителя Карелии судят за гибель человека на Онежском озере

В Медвежьегорске идет суд над мужчиной, которого обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, в октябре 2024 года мужчина с товарищем вышли при неблагоприятных погодных условиях в акваторию Онежского озера для осуществления промышленного лова рыбы. При этом судоводитель не обеспечил своего пассажира индивидуальным спасательным средством. На волнах судно потеряло устойчивость, и мужчин выбросило за борт. Судоводитель спасся, а его пассажир, оказавшийся в воде без жилета, утонул.

В ближайшее время суд начнет допрос свидетелей по делу.

